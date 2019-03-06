استمرار معرض الكتاب في جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمكلا

تنظم جامعة العلوم والتكنولوجيا عن طريق مركز الاستشارات والتنمية التابع لها بالتعاون مع منظمة متجر بوك تايم لبيع الكتب الورقية والالكترونيه باليمن معرض الكتاب الثاني الذي يستمر بمقر الجامعة بمنطقة بويش. الذي يضم أكثر من "٥٠٠"عنوان في مختلف المجالات الدينيه والتنمية البشرية وتطوير الذات و الروايات والقصص بأنواعها والشعر واللغة العربية وكتب خاصة بالأطفال. وقام علوي السقاف العيدروس مدير فرع جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمكلا، وتوفيق العلوي مدير منظمة متجر بوك تايم لبيع الكتب الورقية والالكترونية باليمن، ومدير علاقات الجامعه سعيد صالح باحفي بأفتتاح المعرض الذي يستمر لـ3 ايام .. مؤكدا على أهمية تنظيم معارض الكتب بجميع انواعها التي تساعد في نشر الوعي الثقافي وتنمية افكار الشباب وتطوير مهاراتهم.

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