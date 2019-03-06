شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة جهير بنت سعود والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان، مساء امس الثلاثاء وفاة الأميرة جهير بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، الثلاثاء.

وأعلن البيان أنه سيصلى عليها، غداً الأربعاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.