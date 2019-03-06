شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول كبير في الشرعية يقدم استقالته للرئيس هادي والأخير يرد عليه بهذا الأمر (الاسم) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
نقلت مواقع الكترونية عن مصادر مقربة من محافظ شبوة محمد صالح بن عديو انه قدم استقالته للرئيس هادي لكن الأخير رفضها.
وقالت المصادر" ان بن عديو طالب بصلاحيات كاملة لإبعاد الفاسدين لكن أطراف في الشرعية رفضت ذلك".
وقرر بن عديو وفقا للمصادر عدم العودة الا بلا منصب او بصلاحيات كاملة.
واكدت مصادر مقربة من محافظ المحافظة الا انها نفت علمها بوجود أي خبر حول استقالة المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسئول كبير في الشرعية يقدم استقالته للرئيس هادي والأخير يرد عليه بهذا الأمر (الاسم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.