شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول كبير في الشرعية يقدم استقالته للرئيس هادي والأخير يرد عليه بهذا الأمر (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

نقلت مواقع الكترونية عن مصادر مقربة من محافظ شبوة محمد صالح بن عديو انه قدم استقالته للرئيس هادي لكن الأخير رفضها.

وقالت المصادر" ان بن عديو طالب بصلاحيات كاملة لإبعاد الفاسدين لكن أطراف في الشرعية رفضت ذلك".

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وقرر بن عديو وفقا للمصادر عدم العودة الا بلا منصب او بصلاحيات كاملة.

واكدت مصادر مقربة من محافظ المحافظة الا انها نفت علمها بوجود أي خبر حول استقالة المحافظة.