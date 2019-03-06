شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: اندلع اشتباكات عنيفة في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

اندلعت قبل لحظات، إشتباكات مسلحة بين قوة أمنية ومسلحين بالقرب من مطار عدن الدولي بمديرية خورمكسر بعدن.



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وأكد مصدر محلي أن ” مسلحون قامو بقطع الطريق المؤدي إلى مطار عدن الدولي من اتجاه جواله التربية ومناطق أخرى قبل نصف ساعة من إشتباكهم مع قوة أمنية “.



وأضاف،: بأن ” دوي الإشتباكات سمعت الى مناطق متفرقة من المدينة، مرجحا أنه تم استخدام الأسلحة المتوسطة في الإشتباكات.



ولم ترد أي معلومات حتى الآن فيما إن كانت الإشتباكات قد خلفت قتلى او جرحى.