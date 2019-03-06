"إعادة تأهيل الأطفال المجندين في جبهات القتال في اليمن" ندوة بمركز الملك سلمان

ينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بمقر جامعة الملك سعود ورشة عمل عن تطوير مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين من الأزمة النفسية في الحرب الدائرة بين الحكومة الشرعية والمليشيات الإرهابية الحوثية الإيرانية التي تجند الأطفال الأبرياء في جبهات القتال.

وسوف يرعى هذه الندوة معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة د. عبدالله الربيعة وعدد من المسؤولين في الحكومة الشرعية اليمنية وأكاديميون ومختصون في الشأن الإغاثي والإنساني.

وستبدأ الندوة في تمام الساعة 9.30 صباح هذا اليوم الأربعاء في عمادة الجامعة الدور الرابع - قاعة الدرعية.