قبائل حجور تصد هجوما لميليشات في جبل جمانة جنوب مديرية كشر

صدت قبائل حجور في محافظة حجة، شال غربي البلاد، عدة هجمات لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبلآ جمانه، جنوب مديرية كشر، وفي واديآ دوبع والحديتين، تكبدت خلالها الأخيرة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد القتالي.

وتكبدت مليشيا الانقلاب مقتل وإصابة 75 عنصرا في معارك ضاربة شهدتها مناطق قبائل حجور، على خمسة محاور، واغتنام على إحدى دبابات عناصر المليشيا، مدافع بعيدة المدى، شرق جبلآ جمانة.

وكسرت قبائل حجور أعنف هجوم شنتهآ المليشيا على الجبهتين الشرقية والغربية لكشر، وانتهت المواجهات بسيطرة رجال القبائل على جبلآ العصابة المحاذي لجبلآ صمعر الاستراتيجي المطل على العبيسة ومنطقة عذر.

وفي محاولة لاختراق مواقع القبائل من خلال القصف المدفعي والصاروخي الكثيف، لجأت المليشيا إلى استخدام الصواريخ الباليستية لقصف قرى مأهولة بالسكان في منطقة العبيسة متسببةً في سقوط ضحايا من المدنيين.

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وتمكن رجال القبائل من التقدم في بني شوس، وكسر زحف المليشيا على جبل جمانه وجبل العرام، فيما عاودت المليشيا قصف قرى منطقة العبيسة بصاروخ باليستي، نتج عنه تدمير عدد من المنازل وسقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال.

وكانت مقاتلات التحالف بدورها، استهدفت عربة للمليشيا محملة بالذخائر في كبري وادي مور وموقع عسكري شرق منطقة المندلة، كما استهدفت معسكرا للمليشيا في منطقة المفخاذ بني جعمان شرق المندلة، في الجهة الشرقية لمنطقة العبيسة، مسفرةً سقوط عشرات العناصر الحوثية بين قتيل وجريح.

وعلى وقع انتهاكات المليشيا بحق المدنيين، قامت المليشيا بإطلاق وابل من الرصاص الحي على قرى ومساكن بني حليس في وادي الذياب الواقعة بالعبيسة، مما أسفر عن استشهاد امرأة تدعى “سبأ محمد هادي صالح حليس

وتشهد عزلة العبيسة شرق كشر مواجهات عنيفة بين مليشيا الحوثي ورجال مقاومة حجور في جبال المنصورة وصمعر والحديتين في محاولة المليشيا اختراق المديرية والسيطرة عليها.