تعرف على سعر الريال اليمني اليوم الأربعاء 6 مارس 2019

العملة
سعر البيع
سعر الشراء
الدولار الأمريكي`
585
595
الريال السعودي
157
159
الدرهم الإماراتي
158
160
اليورو الأوروبي
650
654
الجنيه الاسترليني
740
760
الدولار الكندي
364
375
جنيه مصري
31
32
الريال القطري
154
156
الدينار الكويتي
1879
1890
الريال العماني
1487
1496
الدينار الأردني
801
810
الدينار البحريني
1500
1524
الرنجت الماليزي
136
138
رمبي صيني
69
73
دينار جزائري
4
7
دينار ليبي
360
375
الليرة التركي
101
103
روبية هندي
6
8
بير أثيوبي
17
19
فرنك سويسري
475
496
دولار أسترالي
652
664
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.