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تعرف على سعر الريال اليمني اليوم الأربعاء 6 مارس 2019

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العملة

سعر البيع

سعر الشراء

الدولار الأمريكي`

585

595

الريال السعودي

157

159

الدرهم الإماراتي

158

160

اليورو الأوروبي

650

654

الجنيه الاسترليني

740

760

الدولار الكندي

364

375

جنيه مصري

31

32

الريال القطري

154

156

الدينار الكويتي

1879

1890

الريال العماني

1487

1496

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الدينار الأردني

801

810

الدينار البحريني

1500

1524

الرنجت الماليزي

136

138

رمبي صيني

69

73

دينار جزائري

4

7

دينار ليبي

360

375

الليرة التركي

101

103

روبية هندي

6

8

بير أثيوبي

17

19

فرنك سويسري

475

496

دولار أسترالي

652

664

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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