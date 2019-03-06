تعرف على سعر الريال اليمني اليوم الأربعاء 6 مارس 2019

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الأمريكي` 585 595 الريال السعودي 157 159 الدرهم الإماراتي 158 160 اليورو الأوروبي 650 654 الجنيه الاسترليني 740 760 الدولار الكندي 364 375 جنيه مصري 31 32 الريال القطري 154 156 الدينار الكويتي 1879 1890 الريال العماني 1487 1496 Advertisements الدينار الأردني 801 810 الدينار البحريني 1500 1524 الرنجت الماليزي 136 138 رمبي صيني 69 73 دينار جزائري 4 7 دينار ليبي 360 375 الليرة التركي 101 103 روبية هندي 6 8 بير أثيوبي 17 19 فرنك سويسري 475 496 دولار أسترالي 652 664

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