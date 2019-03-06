اليوم.. الإشتراكي بمأرب يستقبل عزاء على صالح

تقييم منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة مأرب، اليوم الأربعاء، عزاء وفاة المناضل الجسور على صالح عباد "مقبل" الأمين العام السابق للحزب، نائب رئيس مجلس النواب سابقا.

وسيتم استقبال العزاء في قاعة ملوك سبأ، الكائنة بجوار جامعة إقليم سبأ، وذلك بعد ظهر يوم غدا الأربعاء بتاريخ 6 مارس 2019م.