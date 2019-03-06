ثلاث دول بينهم اليمن يوجهون رسالة شديدة اللهجة لمجلس الأمن بسبب الحديدة

اتهمت الحكومة اليمنية والسعودية والإمارات، الحوثيين بعدم الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل أسبوعين لإعادة نشر القوات في موانئ الحديدة.

ودعت الحكومة اليمنية والسعودية والإمارات، مجلس الأمن الدولي إلى مطالبة الحوثيين بتطبيق التزاماتهم، بحسب رسالة أرسلتها الدول الثلاث إلى مجلس الأمن وإلى الأمين العام للأمم المتحدة.

ومن جانبه، صرح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفن دوجاريك، بأن المناقشات مستمرة مع الحوثيين في محاولة لدفعهم إلى تطبيق التزاماتهم وسحب قواتهم من الموانئ.