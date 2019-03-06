شاهد فيديو نادر لـ "عبدالحليم حافظ" بلباس جنوبي أثناء زيارته لليمن

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيس بوك" فيديو نادر للفنان المصري العندليب عبدالحليم حافظ، أثناء زيارته لليمن عام 1973، ويظهر في الفيديو عبدالحليم حافظ وهو يرتدي اللبس الجنوبي لليمن.

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