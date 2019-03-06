شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أكثر العرب نيلا للجنسية والإقامة في أميركا عام 2018 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تفيد إحصاءات إدارة الجنسية والهجرة في الولايات المتحدة بأن العراقيين والمصريين والصوماليين والأردنيين والمغاربة هم على التوالي أكثر العرب حصولاً على الجنسية الأميركية في عام 2018، في حين كان السوريون والعراقيون والمصريون والصوماليون والأردنيون أكثر العرب نيلا للإقامة الدائمة بأميركا في العام نفسه.

وينقسم الحاصلون على الإقامة الدائمة إلى صنفين: الأول سُوّيت أوضاعهم، والثاني القادمون الجدد.

وضمن 544 ألفا و475 شخصا من مختلف بلدان العالم حصلوا على الجنسية الأميركية العام الماضي، كانت حصة العراقيين 8047، وفي المرتبة الثانية جاء المصريون بـ 4459، ثم الصوماليون بـ3096، ثم الأردنيون بـ2332 ثم جاء المغاربة خامسا بـ1818.

وفي ما يلي إحصاءات باقي الجنسيات العربية التي حصلت على الجنسية الأميركية:

- سوريا 1694

- لبنان 1665

- اليمن 1061

- السودان 1052

- الجزائر 637

- تونس 216

- موريتانيا 185

- ليبيا 125

- السعودية 110

- الكويت 44

- جيبوتي 39

- البحرين 19

- الإمارات 16

- قطر 5

- سلطنة عمان 4

وعلى الصعيد العالمي، تصدر المكسيكيون قائمة أكثر الجنسيات حصولاً على الجنسية الأميركية بـ95107، ثم الهنود بـ34431، ثم الصينيون بـ28547، ثم الفلبينيون بـ27893، ثم الكوبيون بـ22341.

الإقامة الدائمة

وتصدر السوريون قائمة الجنسيات العربية التي نالت الإقامة الدائمة بأميركا في العام الماضي بـ10931، وضمنهم 10179 تمت تسوية أوضاعهم، و752 قادماً جديداً، وجاء في المرتبة الثانية العراقيون بـ10576، ومنهم 9097 تمت تسوية أوضاعهم و1479 جددا، ثم المصريون بـ6999، ومنهم 2337 جرت تسوية وضعهم، وهناك 4662 طلبا جديداً.

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وفي المرتبة الرابعة حل الصوماليون بـ5705، ضمنهم 5148 تمت تسوية وضعهم و557 طلباً جديدا، وفي المرتبة الخامسة جاء الأردنيون بـ3916، ومنهم 2025 تسوية وضع، و1891 جددا.

وفي ما يلي باقي أرقام الجنسيات العربية:

-السودان: 2752، وضمنهم 1358 تسوية وضع و1394 قادما جديدا

- المغرب: 2223، وضمنهم 720 تسوية وضع و1503 جدد

- لبنان: 1895، وضمنهم 703 تسوية وضع و1192 قادما جديدا

- اليمن: 1545، وضمنهم 329 تسوية وضع و1216 قادماً جديداً

- الجزائر: 1466، وضمنهم 247 تسوية وضع و1219 قادما جديدا

- السعودية: 1454، ضمنهم 778 تسوية وضع و676 قادما جديدا

- الإمارات: 968، ضمنهم 527 تسوية وضع و441 قادما جديدا

- الكويت: 762، وضمنهم 416 تسوية وضع و346 قادما جديدا

- ليبيا: 393، وضمنهم 258 تسوية وضع و135 قادما جديدا

- تونس: 379، وضمنهم 210 تسوية وضع و169 قادما جديدا

- جيبوتي: 198، وضمنهم 154 و44 قادما جديدا

- موريتانيا: 161، وضمنهم 105 تسوية وضع و56 قادما جديدا

- قطر: 147، وضمنهم 60 تسوية وضع و87 قادما جديدا

- البحرين: 109، وضمنهم 62 تسوية وضع و47 قادما جديدا

- سلطنة عمان: 86، وضمنهم 53 تسوية وضع و33 قادما جديدا

وعلى الصعيد العالمي، تصدرت الجنسيات التالية قائمة أكثر شعوب الأرض نيلاً للإقامة الدائمة في الولايات المتحدة:

- المكسيك: 120936

- كوبا: 59716

- الصين: 52846

- الهند: 47468

- الفلبين: 35848.