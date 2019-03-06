حيث أفاد مصدر أن اللواء أحمد مساعد بصحة جيدة و حالته مستقرة و سيأتي إلى محافظة شبوة في الأيام القليلة القادمة
كما طمأن اللواء أحمد بصفحته على فيس بوك الجميع بأن حالته الصحية جيدة وشكر كل من تواصل به و اطمأن على صحته
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على الحالة الصحية لـ"اللواء أحمد مساعد حسين" بعد تعرضه لحادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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