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تعرف على الحالة الصحية لـ"اللواء أحمد مساعد حسين" بعد تعرضه لحادث

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تعرض قبل ثلاثة أيام اللواء أحمد مساعد حسين رئيس الهيئة الشعبية لحادث مروري عرضي تسبب بكسر طفيف في عظمة الفك السفلي للحنك حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة بمدينة صلالة 

حيث أفاد مصدر أن اللواء أحمد مساعد بصحة جيدة و حالته مستقرة و سيأتي إلى محافظة شبوة في الأيام القليلة القادمة 

كما طمأن اللواء أحمد بصفحته على فيس بوك الجميع بأن حالته الصحية جيدة وشكر كل من تواصل به و اطمأن على صحته

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