بالأرقام.. هذا فعله حصار الحوثيين في حجور

دعت منظمات محلية بمحافظة حجة - شمال غرب اليمن - بإعلان مديريات حجور منطقة منكوبة.

وتشن مليشيات الحوثية حربا وحشية على المدنيين في حجور بمحافظة حجة وتفرض على قراهم حصاراً خانقاً منذ نحو 45 يوماً، وتمنع عنهم الدواء والغذاء، كما سيطرت على منابع المياه التي يتزود السكان منها بمياه الشرب.

وكشف بيان لائتلاف المنظمات الحقوقية بمحافظة حجة عن مقتل 52 مدنياً بينهم طفلان وثلاثة نساء وأربعة من كبار السن، كما أصيب نحو 181 آخرين، من بينهم 7 نساء وتسعة من الأطفال جراح بعضهم خطيرة وتستدعي تدخلاً جراحياً عاجلاً.

وأوضح البيان أن قصف المليشيات الحوثية أجبر 48 ألف شخص على النزوح يمثلون 2200 أسرة ولجأت بعض العوائل الفارة من جحيم القصف العشوائي إلى 22 مدرسة واتخذتها كمساكن لعدم وجود مخيمات إيواء.

وسيطرت المليشيات على 126 مزرعة خاصة بالمواطنين ودمرت 25 مزرعة عبر استهدافها بالقذائف فيما منعت المياه عن 247 مزرعة مما أدى إلى إتلافها، حسب البيان.

وفجرت مليشيات الحوثي الإرهابية 20 منزلا، منها 13 منزلاً بقرية النامرة ومدرسة واحدة على الأقل ومسجدا فضلا عن تعرض 1750 منزلا لأضرار كبيرة وتعطيل 115 مدرسة وحرمان نحو 20 ألف طالب وطالبة من مواصلة تعليمهم، كما تعرضت 45 مدرسة للقصف، فيما حولت مليشيات الحوثي 8 مدارس أخرى إلى ثكنات عسكرية لعناصرها.

ورصد البيان، حتى شهر فبراير الماضي، إصابة نحو (16) شخصا بفقدان الوعي والاجهاض، فيما أصيب عدد من الأطفال بالتبول اللا إرادي نتيجة الفزع من أصوات الانفجارات العنيفة.

ولم تسلم الأسواق الشعبية في حجور من وحشية المليشيات الإرهابية الحوثية، حيث دمر القصف خمسة أسواق وحرمت 2500 أسرة من التجار والعاملون فيها من تجارتهم ومصدر دخلهم الشهري.

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ووصفت المنظمات الحقوقية بحجة الجرائم الحوثية بحق المدنيين بجرائم الحرب، حيث تطبق المليشيات الحصار على 141 ألف نسمة من السكان ومنع دخول الغذاء والماء والدواء، من خلال استحداث (14) نقطة عسكرية من جميع الجهات.

وأشار البيان إلى أن المليشيات تهاجم حجور من جميع الجهات وبمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة، في ظل صمت مريب من قبل المنظمة الدولية المتمثلة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، وغيرها من المنظمات الدولية.

وندد البيان بالموقف الغائب للأمم المتحدة ومبعوثها الدولي عمّا يحدث في حق أبناء حجور من انتهاكات مليشيا الحوثي والتي ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية ضد الإنسانية تحرمها الشرائع السماوية ويعاقب عليها القانون الدولي.

وحذر البيان من وقوع كارثة إنسانية كبيرة وانتهاكات مروعة في حق أبناء حجور وتحويل المنطقة إلى أرض محروقة، داعيا الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في إدانة هذه الجرائم والضغط على مليشيا الحوثي في وقف مجازرها في حق أبناء حجور.

ودعت منظمات حجة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفث إلى مراجعة سياسته تجاه تصرفات مليشيا الحوثي والصمت عن انتهاكات الحوثيين في منطقة حجور.

وطالب البيان المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في المجال الإغاثي، القيام بواجبها الإنساني وإعلان منطقة حجور منطقة منكوبة وإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة.

كما ناشد الصليب الأحمر الدولي بالقيام بواجبه الإنساني من خلال زيارته للمنطقة والاطلاع على حجم الكارثة الإنسانية وتقديم الدعم للمدنيين.