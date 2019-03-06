مدير كهرباء عدن: وصول المحطة الجديدة يوم تاريخي للمدينة

وصف مدير كهرباء عدن مجيب الشعبي وصول وتدشين نقل المحطة الجديدة 264 ميجاوات، باليوم التاريخي لمدينة عدن كون المحطة تعد أكبر مشروع استراتيجي في مجال الطاقة بالمدينة منذ قيام الجمهورية، ويعد ثاني مشروع على مستوى اليمن.

وقال الشعبي في تصريح صحفي: يعد مشروع محطة الكهرباء بعدن اول مشروع ينفذ بهذه الدقة وبزمن قياسي .

وقال : مع دخول هذه المحطة ستقضي على العجز في محافظة عدن , وسيخفف معاناة أبناء المحافظات الساحلية الذين عانوا من انقطاعات التيار الكهربائي خلال ال10 سنوات الماضي بدون أي حلول.