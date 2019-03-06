تعرف على تفاصيل لقاء نائب الرئيس بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة

التقى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية وجهود إحلال السلام في اليمن.

وأشار نائب الرئيس اليمني خلال اللقاء إلى العرقلة والتعطيل المستمر من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ومماطلتها في الإنسحاب وسط الصمت وعدم اتخاذ أي موقف دولي تجاه هذا التعنت، مطالبًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لتنفيذ الاتفاقات والقرارات الأممية والجنوح للسلام بما يحقق إنهاء معاناة اليمنيين.

من جهته، أكد المبعوث الأممي أن على الجميع الحرص على تنفيذ اتفاق ستوكهولم, وأننا أمام فرصة أخيرة لتنفيذ الاتفاق من أجل إنهاء معاناة اليمنيين.