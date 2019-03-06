مركز الملك فيصل يناقش غدًا الحالة الإنسانية في اليمن

الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:45 ص ينظم مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن غداً ندوة بعنوان "الحالة الإنسانية في اليمن من الإغاثة إلى التنمية وإعادة الإعمار". وستعقد الندوة في قاعة المحاضرات الكبرى بمؤسسة الملك فيصل الخيرية بالرياض بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد سعيد آل جابر. تعليقات Facebook تعليقات الخليج 365

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