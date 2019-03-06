مصرع مواطناً بالسكين في حضرموت على يد أقاربه

لقى مواطناً مصرعه طعناً بالسكين في وادي حضرموت.
وقال مصدر محلي ان المواطن(خ.ع.ب) قتل طعنا بالسكين على يد أحد من اقاربه في منطقة بروج غربي القطن.
وأشار المصدر الى أن سبب القتل يعود الى شجار حدث بينه وبين احد اقربائه.
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