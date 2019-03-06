المليشيات تواصل قصفها للمنشآت الحيوية بالحديدة

كثفت ميليشيات الحوثي قصفها للمنشآت الحيوية داخل مدينة الحديدة في غرب اليمن ، كجزء من تصعيدها العسكري المتزامن ورفضها الالتزام باتفاقية استكهولم التي نصت على انسحابها من مدينة وميناء الحديدة.ونقلت قناة العربية الإخبارية عن وسائل الإعلام العسكرية التابعة للمقاومة الوطنية اليمنية قولها إن الميليشيات الحوثية عادت في الساعات القليلة الماضية لتفجيرها في 23 مايو.

المستشفى ومجمع Ithwan Thabit التجاري والصناعي مع مدافع الهاون والمدافع الرشاشة ، على الرغم من غيابهم عن أي أهداف عسكرية للمقاومة المشتركة. ] وشدد على أن القصف قد ألحق أضرارا بالمؤسستين المدنيتين اللتين قصفتهما المليشيات الحوثية عشرات المرات منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

يشار إلى أن الميليشيات الحوثية نفذت خلال الأيام القليلة الماضية عدة محاولات تسلل فاشلة تجاه الأحياء السكنية والشوارع المحررة داخل مدينة الحديدة.