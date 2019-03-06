ونقلت قناة العربية الإخبارية عن وسائل الإعلام العسكرية التابعة للمقاومة الوطنية اليمنية قولها إن الميليشيات الحوثية عادت في الساعات القليلة الماضية لتفجيرها في 23 مايو.
المستشفى ومجمع Ithwan Thabit التجاري والصناعي مع مدافع الهاون والمدافع الرشاشة ، على الرغم من غيابهم عن أي أهداف عسكرية للمقاومة المشتركة. ] وشدد على أن القصف قد ألحق أضرارا بالمؤسستين المدنيتين اللتين قصفتهما المليشيات الحوثية عشرات المرات منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.
يشار إلى أن الميليشيات الحوثية نفذت خلال الأيام القليلة الماضية عدة محاولات تسلل فاشلة تجاه الأحياء السكنية والشوارع المحررة داخل مدينة الحديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر المليشيات تواصل قصفها للمنشآت الحيوية بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.