التحالف يدمر أكبر معسكرات الحوثيين في حجور "تفاصيل"

قال الموقع الرسمي للجيش اليمني، أمس الثلاثاء، إن عدداً من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية لقوا مصرعهم بينهم قيادي ميداني، خلال المعارك التي خاضتها قبائل حجور مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في عدد من مناطق حجور بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.

وأوضح أن قبائل حجور تمكنت من صد هجوم مكثف للميليشيات على الحديتين شرق عزلة العبيسة بمديرية كشر، شمال حجة.

بالتزامن شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، الثلاثاء، ثلاث غارات جوية، استهدفت عربة للميليشيا محملة بالذخائر في كبري وادي مور، وموقع عسكري للميليشيا شرق منطقة المندلة بمديرية كشر.

Advertisements

كما استهدفت معسكراً للميليشيات في منطقة المفخاذ بني جعمان شرق المندلة، في الجهة الشرقية لمنطقة العبيسة، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من المسلحين الحوثيين.

إلى ذلك استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بست غارات معسكراً للميليشيات في وادي المفخاظ بمنطقة قفلة عذر التابعة لمحافظة عمران المحاذية لحجور، وأسفرت عن تدمير أغلب المعسكر المقام في الوادي والذي يتم منه التحرك إلى كشر، والذي يضم العديد من الآليات المختلفة.

يذكر أن ميليشيا الحوثي، بعد الهزائم التي تلقتها في حجور، لجأت إلى قصف المنطقة بالصواريخ الباليستية، حيث أطلقت خلال الـ48 ساعة الماضية صاروخين، سقط أحدهما في منطقة مأهولة، والآخر تسبب في سقوط ضحايا من النساء والأطفال.