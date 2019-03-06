شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تخرج عن صمتها وترد بقوة على الضربات الموجعة التي وجهها وزير الخارجية البريطانية لها ..شاهد ماذا قالت؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أبدت الحكومة اليمنية استغرابها من التصريحات التي ادلى بها وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت لقناة سكاي نيوز عربية في سياق يختلف عن ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم أو حتى ما دار من نقاشات في زيارته الأخيرة للمنطقة.

يأتي هذا بعد يومين على زيارة الوزير البريطاني مدينة وميناء عدن – جنوب اليمن – والتي قال من هناك إن هذه قد تكون آخر فرصة للسلام أو الحرب الشاملة في اليمن حسب زعمه.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت وكالة سبأ الحكومة نسخة منه ” إن الحكومة إذ تؤكد ان كافة القوانين اليمنية والقرارات الدولية وكل البيانات والمواقف الدولية ذات الصلة تؤكد الحق الحصري للحكومة في ادارة شئون الدولة اليمنية وبسط نفوذها على كافة تراب الوطن دون انتقاص، فإنها تشدد أن الحديدة ليست إلا ارضا يمنية يجب ان تخضع للدولة اليمنية وقوانينها النافذة، وليس هناك اي قانون وطني او دولي يعطي الحق لغير الحكومة لانتزاع ذلك “.

وأكدت ان موضوع السلطة المحلية مسألة قد حسمت في اتفاق السويد الذي اكد على ان تتولاها قوات الامن وفقا للقانون اليمني، واحترام مسارات السلطة، ومنع اي عراقيل امام السلطة بما فيها المشرفين الحوثيين، وإن الحديث عن سلطة محايدة لا تتبع السلطة الشرعية هو تفسير غريب يبتعد كليا عن مفهوم الاتفاق ومنطوقه.

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وأضاف البيان ان ” وزير الخارجية البريطاني قال إن ميليشيا الحوثي الانقلابية تحتل الحديدة”، وبالتالي فإن مهمة القانون الدولي والمجتمع الدولي هي العمل على تنفيذ الاتفاق وليس افراغه من محتواه والبحث عن حلول غير قابلة للتطبيق، فالحديدة هي مدينة يمنية ترتبط اداريا وماليا بالدولة ولا يمكن فصلها او تحييدها شأنها شأن بقية المحافظات التي لازالت تخضع لسيطرة الانقلابيين “.

‏‎واعتبرت وزارة الخارجية ان أي حديث حول أي ترتيبات أخرى قبل ضمان تنفيذ اتفاق ستوكهولم مسألة سابقة لأوانها ويجب ان ترتبط بإنهاء الانقلاب وتسليم السلاح للدولة وعودة مؤسساتها.

وطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته للدفع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.. مؤكدة ان تطبيق اتفاق السويد نصا وروحا هو مطلب حقيقي للحكومة باعتباره يمكن ان يشكل بداية لمرحلة جديدة اذا ما تم تنفيذه بصورة جيدة، وقد قدمت الحكومة العديد من التنازلات سعيا لتنفيذ الاتفاق، غير ان بعض ما يطرح اصبح يتعدى التنازلات الممكنة الى خيارات مستحيلة تهدد العملية السلمية برمتها.

وكان وزير الخارجية البريطاني قد قال في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية ” إن الحوثيين هم عبارة عن جماعة محتلة كما وجه انتقادا لأداء الحكومة الشرعية التي قال إنها لاتستطيع أن تمارس مهامها على الأرض.

وأضاف ” جيرمي هنت ” إنه لا يستطيع أحد القول بأن أحد الأطراف على حق في اليمن.