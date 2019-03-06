شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عسكري استراتيجي .. قبائل حجور تحولت من الدفاع إلى الهجوم قبل قليل .. وتحقق انتصارات ساحقة متتالية على مليشيا الحوثي بفضل دعم التحالف (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قال العقيد يحيى أبو حاتم الخبير العسكري والاستراتيجي، إن قبائل حجور استطاعت أن تحقق انتصارًا كبيرًا على مليشيا الحوثي الانقلابية وإلحاق الهزائم المتتالية بها والدليل على ذلك لجوء المليشيا لاستخدام الصواريخ الباليستية في حربها مع القبائل واستهداف منطقة كشر وهو ما يبرز حالة العجز التي تعيشها المليشيا في ظل بسالة وصمود قبائل حجور وتصديها لهذه المليشيات الإرهابية.

وأوضح أبو حاتم أن قبائل حجور أصبحت أقوى مما سبق ودفعاتها تحسنت بشكل كبير خاصة بعد الدعم الذي حصلت عليه من قبل قوات التحالف العربي عبر عمليات الإنزال الجوي والذي شمل كافة أنواع المساعدات الإغاثية والغذائية وصولا إلى السلاح الذي تسبب في تحول نوعي في سير المعارك لصالح قبائل حجور

حيث صدت قبائل حجور عددًا من الهجمات المكثفة التي شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية، على مديرية كشر شمال محافظة حجة.

وتمكنت القبائل من التصدي لسلسلة هجمات شنتها المليشيا على جبل العرام وجمانة وبني شوس، بعد معارك عنيفة مع المليشيا في جبل صمعر جنوب شرق المندلة.

وتسعى المليشيا لاستعادة حصن المنصورة الاستراتيجي، إضافة إلى مواصلة مليشيا الحوثي قصفها العشوائي على منازل المواطنين في منطقة العبيسة شرق المديرية.

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ونفذت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية عملية إنزال جديدة، لإمداد قبائل حجور، بالمواد الطبية والغذائية ومعدات عسكرية، وهذه العملية تعد السادسة خلال أقل من أسبوعين.

وفي محافظة صعدة، قُتل 70 من عناصر مليشيا الحوثى الانقلابية، بينهم القيادي المدعو أحمد حسين عثمان فى هجمات للجيش الوطنى خلال اليومين الماضيين، فى جبهة رازح.

وتستمر العملية العسكرية مستمرة حتى تحرير آخر معاقل المليشيا الانقلابية في مديرية رازح، بعد تمكن قوات الجيش من تحرير عدد من القرى والتباب التي كانت تتمركز فيها المليشيا المدعومة من إيران في محور رازح.

وفي الضالع، استعاد أبناء القبائل بإسناد الجيش الوطني، مواقع استراتيجية في جبهة الحشاء من قبضة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأفادت مصادر محلية أن أبناء القبائل شنوا هجوما مباغتا على مواقع المليشيا الانقلابية، وتمكنوا من استعادة السيطرة على سوق الطاحون وكافة التلال المطلة على قاح الأحذوف وصولا إلى سوق المشهد ومناطق شاسعة بمديرية الحشاء.

