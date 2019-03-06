شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات حوثية ضخمة انطلقت من شمال العاصمة الى حجور ..شاهد كيف كان مصيرها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن طيران التحالف عدة غارات مكثفة على مواقع لمليشيات الحوثي جنوب شرق العاصمة. وقالت مصادر محلية ،إن طيران التحالف نفذ خمس غارات، ، علی تجمعات لقوات الحوثي في معسكر جربان بسنحان.

Advertisements كما شنت طائرات التحالف ثلاث غارات استهدفت تعزيزات للحوثيين في محافظة عمران. وقال مصدر محلي في المحافظة في تصريح إن ثلاث غارات متتالية استهدفت تعزيزات وأطقم للحوثيين في منطقة مفخاذ بمديرية المدان شمال غرب المحافظة المحاذية لمديرية قارة في حجور. يأتي هذا وسط استمرار للمعارك بين القبائل والحوثيين في مناطق العبيسة وكشر في حجور بمحافظة حجة – شمال غرب اليمن.

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