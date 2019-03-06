وثيقة.. وزير الداخلية يشكل لجنة تحقيق بمقتل الجندي دنبع

أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، الثلاثاء، قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق في قضية مقتل الجندي رأفت دنبع، يوم الأحد، في مديرية المعلا.

وفي القرار الذي حصل الخليج 365 على نسخة من الوثيقة الصادرة بشأنه نصت المادة الأولى من القرار رقم 208 على تشكيل اللجنة برئاسة اللواء الركن محمد مساعد الأمير وكيل قطاع خدمات الشرطة.

وتتضمن اللجنة عضوية اللواء أحمد علي مسعود الوكيل المساعد لقطاع الأمن، والعميد رياض السقاف مستشار وزير الداخلية، والعميد هادي علي عبيد مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، والعقيد أبوبكر جبر نائب مدير أمن عدن، والعقيد صالح القملي مدير البحث الجنائي بعدن.

وقضت المادة الثانية بتحديد مهام اللجنة في: توقيف الأفراد الذين أطلقوا النار وأدى لمقتل المجني عليه رأفت، وإجراء تحقيق شامل في الواقعة ومسبباتها، وكذا استعانة اللجنة بمن تراه مناسبًا من المختصين، والرفع بتقرير متكامل ومفصل بما توصلت إليه من نتائج.

هذا وقد أكد اللواء محمد مساعد في تصريحه لـ"موقع وزارة الداخلية"، بأن اللجنة باشرت مهامها اليوم وسترفع نتائج التحقيق في أقرب وقت إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية.