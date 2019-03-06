شكرا لقرائتكم خبر عن هـــــــام : الحوثي ينقلب على اكبر قبائل اليمن آنس ويهيين الاب الروحي للقبيلة .. شاهد من يكون (الاسم + صورة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اعتدت مليشيا الحوثي الانقلابية واهانت شيخ آنس غرب مدينة ذمار وصادرت أرضاً له بقيمة 150 مليون ريال.
وقالت مصادر محلية في ذمار إن مليشيا الحوثي اعتدت على الشيخ محسن علي عبدالله المقداد شيخ قبيلة آنس وذلك بعد مصادرة أرضه وتهديده بالقتل.
وأضافت المصادر أن الشيخ المقداد حاول منع المشرفين الحوثيين من مصادرة أرضه التي تم تقاسمها فيما بينهم لكن مسلحي الجماعة فرضوا عليه حصاراً مسلحاً وهددوه بالقتل والتصفية.
واعتبرت قبائل آنس أن ما اقدمت عليه مليشيات الحوثي بحق الشيخ المقداد هي إهانة متعمدة واستهداف مباشر لكل فرد في القبيلة.
وطالبت قبائل آنس كل أبناء آنس الوقوف بجانب شيخهم المقداد ورفض كل التصرفات الهمجية التي تقوم بها المليشيا تجاه رموز القبيلة.
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