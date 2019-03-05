بالفيديو.. البرنامج السعودي يكشف عن دعمه لقطاع الثروة السمكية في اليمن

كشف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والذي يتبع الخارجية السعودية، عن تفاصيل الدعم المقدم من المملكة لقطاع الثروة السمكية في اليمن.

وأشار في مقطع فيديو يعيد نشره "الخليج 365"، إلى أن قطاع الثروة السمكية يعيل أكثر من مليون و٧٠٠ ألف نسمة في اليمن، وقال إنه ذلك حرص البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على دعم القطاع، من خلال إعادة تأهيل الموانئ، وإمداد الصيادين بالقوارب.

وحسب المركز الوطني للمعلومات، تعتبر الأسماك مصدراً رئيسيا للغذاء في مختلف أنحاء العالم، ومصدراً رئيسياً للبروتين لأكثر من بليون ونصف إنسان، وتأتي أهمية الأسماك أيضاً كونها مصدر للعمل والدخل، وأن 95% ممن يعتمدون على الأسماك في حياتهم يعيشون في البلدان النامية.

وقد تزايد الطلب على الأسماك بشكل مضطرد، إذ ارتفع إنتاج العالم من الأسماك للاستهلاك البشري من 27 مليون طن إلى121 مليون طن، ويتوقع المحللون بأن الطلب علي الأسماك سيستمر في الزيادة مع زيادة النمو السكاني وارتفاع الدخل وتطور النظام الغذائي.

Advertisements

وبالنسبة للجمهورية اليمنية فإنها تمتلك شريطاً ساحلياً يبلغ طوله أكثر من2000 كم غني بالأسماك والأحياء البحرية تمتد فيه التداخلات والتضاريس الجبلية والرملية ومنحدرات الأودية التي تصب في البحر وكونت خلجان والتي تشكل في مجملها حوالي 20% من طول الشواطئ وبذلك فإن طول الشريط الساحلي اليمني يزيد عن 2000 كيلو متر بحسب خارطة الثروة السمكية ابتداءً من الحدود اليمنية- العمانية في بحر العرب وحتى منتهى الحدود اليمنية – السعودية في البحر الأحمر تمتد فيه ويعتبر هذا القطاع من القطاعات الاقتصادية الواعدة .

كما تمتلك الجمهورية اليمنية 182 جزيرة أهمها: جزيرة كمران وزقر وحنيش الكبرى وحنيش الصغرى في البحر الأحمر، وجزر سقطرى وعبد الكوري ودرسة وسمحة في البحر العربي .

وتعتبر بحار اليمن مصدراً أساسيا لتلبية احتياجات السكان من الأسماك التي تعد عنصراً أساسياً في غذاء مواطني المناطق الساحلية كما أن الثروة السمكية تعتبر من أهم الثروات الطبيعية المتجددة ومصدر هام للدخل القومي. حيث يوجد في المياه الإقليمية اليمنية أكثر من 350 نوعاً من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى مما يؤهلها لأن تكون دولة رئيسية في إنتاج الأسماك في المنطقة .

وبالتالي فإن القطاع السمكي يعتبر من أهم القطاعات الرئيسية والمهمة للاقتصاد اليمني وتتراوح نسبة مساهمة قطاع الأسماك في الناتج المحلي ما بين ( 1-2)% وتقدر القيمة المضافة المتولدة فيه بحوالي 49496 مليون ريال وفقاً لآخر الإحصاءات.