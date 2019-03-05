الإمارات تزف بشرى سارة لليمنيين

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عدن - ياسمين التهامي - اعلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مركز الإنزال السمكي في منطقة الكدحة بمديرية ذو باب في الساحل الغربي بعد إعادة ترميمه وتأهيله وتجهيزه وهو خامس مركز يتم افتتاحه خلال أسبوعين من أصل 18 مركزاً في مناطق الساحل الغربي لدعم القطاع السمكي الذي سوف يوفر 3 آلاف فرصة عمل للصيادين اليمنيين. وقال جمال محمد علي قاسم مدير مؤسسة الصيادين بالكدحة إن هذا المشروع الحيوي سيخدم شريحة واسعة من السكان البالغ عددهم 12 ألف نسمة في مناطق «الكدحة والجافر والبهية والنفيطة والغنجة».. منوهاً بأن هناك أكثر من 300 قارب صيد تعود إلى المرسى يومياً وهي محملة بعشرات الأطنان من الأسماك بفضل دعم دولة الإمارات للصيادين وأسرهم ومختلف أهالي الساحل الغربي.

وأكد ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي أن هذا المشروع يتكون من مرسى الإنزال السمكي ومرافقه لإدارة مؤسسة الصيادين وتوفير منظومة طاقة شمسية متكاملة والذي يأتي ضمن مشاريع عديدة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية وعلى امتداد الساحل الغربي.

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وقال إن مشروع إعادة تأهيل وتجهيز مرسى «الكدحة» سيستفيد منه أكثر من 3 آلاف صياد يمني ويساهم في تحسين الوضع المعيشي لهم ولأسرهم وبقية سكان منطقة الكدحة والمناطق المجاورة لها.

من جانبهم أعرب الصيادون في المنطقة عن سعادتهم بإنجاز هذا المشروع الذي سيساهم بشكل كبير في تحسين دخلهم وزيادة إنتاج صيد الأسماك وتسهيل عملية التسويق والتصدير.. مثمنين الجهود المتواصلة التي يقوم بها فريق الهلال الأحمر الإماراتي من أجل تفعيل وتطوير القطاعات الخدمية في مختلف قرى ومناطق ومدن الساحل الغربي.