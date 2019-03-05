شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اخر تفاصيل معركة صالة حواء ومحاولة قتل العريس ..الاشتباكات مازالت مستمرة ومقتل امرأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتلت امرأة قبل قليل باشتباكات مسلحة امام صالة حواء بشارع وادي القاضي بتعز

وحسب سكان محليون ان امرأة قتلت اثناء خروجها من الصالة وان الاشتباكات مستمرة بين المسلحين الذين ينتمون لافراد الجيش والامن



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : اخر تفاصيل معركة صالة حواء ومحاولة قتل العريس ..الاشتباكات مازالت مستمرة ومقتل امرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.