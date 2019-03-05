شكرا لقرائتكم خبر عن اليكم اسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي والدولار اخر تحديث اليوم الثلاثاء 5 مارس 2019 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصل الريال اليمني اليوم الثلاثاء 5 مارس 2019 ، واصل الانهيار امام الريال السعودي والدولار وبقية العملات الاجنبية.

وقالت مصادر مصرفية في صنعاء ، ان الريال السعودي وصل مقابل الريال اليمني اليوم الى155 ريال للشراء و157 ريال للبيع ، كذلك وصل سعر الدولار الامريكي الواحد الى 585 ريال يمني للشراء و595 ريال للبيع.

واضافت، إن المضاربة بالعملة وعدم وجود السلطات الرقابية عامل أساسي في انهيار العملة المفاجئ بين الفينة والأخرى.

ورجحت المصادر استمرار انهيار الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية لعدم وجود اصلاحات اقتصادية حقيقية.