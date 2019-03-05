شاهد.. "العطاس" يقيم مأدبة غذاء لمجموعة من أبناء حضرموت المقيمين والزائرين لمصر

أقام الرئيس حيدر العطاس مأدبة غذاء لمجموعة من أبناء حضرموت المقيمين والزائرين لمصر .
وجري خلالها مناقشة أوضاع حضرموت والوطن وقد أرسل الحاضرون برقية عزاء ومواساة للواء فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت وللابن جلال علي سعيد الحيقي يعزونهم في فقيد الوطن اللواء علي سعيد الحيقي داعين الله ان يغفر له ويدخله فسيح جناته و أن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.
هذا وقد حضر اللقاء اللواء عبدالقادر العمودي واللواء عويضان سالم باعويضان والعقيد عيسي العمودي والعميد خالد دويل والشيخ سالم محمد بن جبهة بالعبيد والشخصية الاجتماعية العبد بن صالح الجوهي والاعلامي ايمن باحميد و الناشط السياسي جابر بالعبيد والقاضي جمال باراس.
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