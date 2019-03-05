الجامعة العربية تحتضن مؤتمرًا إقليميًا للنفط والغاز بمشاركة حضرموت الجامع

تبدأ غدًا بمقر جامعة الدول العربية أعمال مؤتمر إقليمي، لرفع كفاءة استخدام النفط والغاز والصناعات ذات الصلة في الدول العربية.

وينطلق المؤتمر تحت عنوان "نحو رؤية فاعلة للعمل العربي المشترك"، وتنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بجامعة الدول العربية.

وحسب بيان حصل الخليج 365 على نسخة منه، يشارك حضرموت الجامع في هذا المؤتمر الإقليمي ممثلًا برئيس دائرته الإقتصادية الدكتور رشيد بارباع وزير النفط الأسبق، وعضو مجلس الشورى.

ويهدف المؤتمر الذي يعقد في مقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال يومي 6 – 7 مارس الحالي، إلى توفير فرص تبادل الخبرات العربية في مجال صناعة النفط والغاز والصناعات ذات الصلة وخاصة البتروكيماويات والأسمدة بالدول العربية، بالإضافة إلى مناقشة آليات إنجاز المزيد من مشروعات العمل العربي المشترك الثنائية والإقليمية.

وذلك من خلال استعراض نماذج ناجحة للتعاون بين الدول العربية والاستفادة من هذه التجارب ودراسة الجوانب الإيجابية وسبل تعزيزها وكذلك تحدياتها وسبل معالجتها والحد منها.