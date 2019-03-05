"بن بريك" يكشف عن تقدم أكثر من 250 ألف جنوبي للتجنيد الطوعي

كشف الشيخ هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عن إقبال كبير ومطالب شعبية للتجنيد الطوعي والتدريب العسكري لحماية الجنوب.

وغرد "بن بريك"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كاتبًا: "المطالبات الشعبية الجنوبية بالتجنيد الطوعي والتدريب العسكري دون أجر ولامقابل تتزايد والكشوفات الطوعية جاوزت ربع مليون مجند متطوع لحماية الجنوب هذا غير الأساسيين في مواقع الشرف جبهات وأمن داخلي".

وأشار في ختام تغريدته، إلى أن "اللافت للنظر أن 98% من هذه الكشوفات شباب لا تزيد أعمارهم عن 25 عاما كلهم بأمر القيادة".

وأشاد نائب رئيس المجلس الانتقالي، في وقت سابق، بالجهود التي بذلتها قوات الحزام الأمني والنخب في مواجهة الإرهاب.

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وقال بن بريك، إن قوات الحزام الأمني والنخب ورجال الجنوب من اصدق من قاتل الإرهاب بدعم من الاشقاء في السعودية الامارات.

وأكد نائب رئيس الانتقالي، بأن القوات الجنوبية ستسمر مع الاشقاء والحلفاء الدوليين للقضاء على الإرهاب.

وكتب "بن بريك" حينها تغريدة قال فيها": سيسجل التاريخ لقوات الحزام الأمني ولقوات النخبة الجنوبيتين ولرجال الجنوب أنهم أصدق من واجه الإرهاب بمعونة أشقائهم السعودية والإمارات وسنستمر مع الأشقاء والحلفاء الدوليين للقضاء على هذه الآفة، وسنسمع صراخ قناة الفتنة ومحلليها.