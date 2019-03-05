عملية "قطع رأس الأفعى" تُسفر عن سقوط 70 حوثي بمحافظة صعدة

قال العميد صالح المجيدي، قائد محور رازح، إن 70 من عناصر ميليشيا الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح، في المعارك التي دارت خلال اليومين الماضيين في جبهة رازح غرب محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين.

وأضاف المجيدي، أن القيادي في ميليشيات الحوثي المدعو، أحمد حسين عثمان، لقي مصرعه، فيما قتل وجرح 70 آخرون من عناصر الميليشيات، خلال المعارك التي تشهدها الجبهة منذ يوم الجمعة، وستستمر حتى تحرير آخر معقل للميليشيات في رازح.

وقال المجيدي، إن الفرق الهندسية انتزعت أكثر من 200 لغم أرضي وفردي خلال اليومين الماضيين، بمديرية رازح غربي صعدة، وذلك في إطار عملية واسعة تنفذها الفرق الهندسية لنزع الألغام من المواقع التي تم تحريرها مؤخرًا من ميليشيات الحوثي.

ويواصل الجيش، بدعم من التحالف العربي، تقدمه الميداني في جبهة رازح بصعدة، المعقل الرئيس لزعيم ميليشيات الحوثي، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها "قطع رأس الأفعى".