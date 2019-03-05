المليشيا تستهدف مواقع العمالقة بالتحيتا وحيس في الحديدة

استهدفت مليشيات الحوثي مواقع متفرقة لقوات العمالقة، في منطقتي الجبلية والفازة التابعتان لمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، غرب اليمن. وأفادت وحدة الرصد والمتابعة التابعة لألوية العمالقة، أن مليشيات الحوثي استهدفت مواقع العمالقة في منطقة الجبلية الفازة، بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة وأطلقت النيران بشكل كثيف. وتواصل مليشيات الحوثي خروقاتها وإنتهاكاتها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار، باستهداف وقصف مواقع قوات العمالقة في محافظة الحديدة. Advertisements وجددت مليشيات الحوثي قصفها المدفعي على مواقع قوات العمالقة، في مديرية حيس بمختلف أنواع القذائف المدفعية مواصلة خروقاتها وإنتهاكاتها للهدنة الأممية. وأفادت مصادر ميدانية أن مليشيات الحوثي قصفت مواقع العمالقة شرق مديرية حيس، بعدد من قذائف مدفعية B10 وقذائف الهاون. وأضافت المصادر أن المليشيات استهدفت مواقع متفرقة لقوات العمالقة، بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة ومنها سلاح 14.5 وسلاح الرشاش.

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