قوات الجيش تحرر سلسلة جبال الربعة في برط العنان بالجوف

حررت قوات الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، سلسلة جبال الربعة بمديرية برط العنان بمحافظة الجوف، بعد معارك عنيفة خاضتها بإسناد من مقاتلات التحالف العربي ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية.

وأوضح مصدر عسكري، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أهمية السيطرة على هذه جبال الربعة التي تعتبر منطقة فاصلة ما بين مديرية الحشوة بصعدة ومديرية برط العنان بالجوف، لافتًا إلى أن تحرير هذه المنطقة سيسهل دخول قوات الجيش الوطني إلى المديريتين بسهولة.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش بتحريرها جبال الربعة، تم تأمين معسكر طيبة من كافة الجهات، مشيرًا إلى أن الميليشيات تكبدت خلال المعارك خسائر فادحة.