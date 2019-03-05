المحافظ محروس يفتتح عدداً من مشاريع مياه الريف بأرخبيل سقطرى

إفتتح محافظ سقطرى رمزي محروس، اليوم الثلاثاء، عدداً من مشاريع مياه الريف مناطق نوجد، والتي جرى تنفيذها بتمويل من الإتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسيف.

وعقب الإفتتاح، أشاد المحافظ محروس بتعاون المانحين في منظمة اليونسيف والإتحاد الأوروبي و اهتمامهم بالمحافظة التي تضررت من الاعاصير السابقة .. مؤكدا استعداد السلطة المحلية لتدليل كافة الصعاب التي قد تواجه نشاط مشاريع مياه الريف .

إلى ذلك تفقد محافظ سقطرى يرافقه، مدير عام مديرية حديبو، امجد محمد ثاني، ومدير عام الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف، يحيى محمد سالم حمودي، سير العمل في عدد من مشاريع مياه الريف الجاري تنفذها حالياً.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، انطلقت في حديبو، عملية وضع اللوائح والإشارات المرورية في الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك تحت إشراف مدير عام شرطة المحافظة العميد علي أحمد الرجدهي.

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وقال العميد علي أحمد الرجدهي إن تلك العملية تهدف إلى تنظيم حركه السير ووضع اللوائح والإشارات المرورية في الشوارع الرئيسية والفرعية من أجل الحد من الحوادت المرورية.

ودعا الرجدهي جميع سائقي المركبات والدراجات النارية إلى التفاعل والالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية.

وجدد مدير عام شرطة المحافظة التأكيد على صف ضباط وأفراد شرطة السير بالتواجد في الشوارع الرئيسية للحيلولة دون وقوع مخالفات مرورية في كافة الشوارع، وكذلك الالتزام بمواعيد الدوام الرسمي والزي العسكري والعمل على تنفيذ التوجيهات التي ستعمل على حل المشاكل المواطنين في المحافظة.