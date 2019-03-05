مدير شرطة سقطرى يناقش الملف الأمني مع المندوب السعودي لإعمار اليمن

ناقش مدير عام شرطة محافظة سقطرى العميد على أحمد عبدالله الرجدهي، اليوم الثلاثاء، مع مندوب مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن طارق بن مقبل، عدد من مواضيع ذات الصلة بتطوير وتحسين وتهيئة المراكز الأمنية بالمحافظة.
وأكد العميد الرجدهي، خلال اللقاء، على أهمية تهيئة مراكز الشرطة والإدرات الأمنية بالمحافظة، ومنها مركز جزيرة عبد الكوري، لتسهيل عملها والارتقاء بمستوى اداءها، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة بالمحافظة.
وثمن مدير عام شرطة سقطرى، مجالات الدعم والمساعدات الانسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية، عبر البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن بالمحافظة، إضافة إلى جهودها في تطوير العمل الأمني بمختلف الإدارات والمراكز الأمنية بأرخبيل سقطرى، من خلال توفير المعدات الأمنية الأزمة لرفع وتيرة عمل الأجهزة الأمنية بأرخبيل سقطرى.
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