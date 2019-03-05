تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الأربعاء

ينشر "الخليج 365" أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الأربعاء ، الموافق 6 مارس 2019م، وهي كالتالي: رقم الرحله 607. خط الرحله : القاهره- سيئون- سقطرى. القاهره- سيئون. الاقلاع : 02:00 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 06:30 صباحا. سيئون - سقطرى. الاقلاع : 09:30 صباحا. الوصول: 10:45 صباحا. رقم الرحله 606. خط الرحله : سقطرى-سيئون- القاهره. سقطرى - سيئون. الاقلاع : 11:45 ظهرا. الوصول : 13:00 ظهرا. سيئون - القاهره. الاقلاع : 14:00 ظهرا. الوصول : 16:45 مساء. رقم الرحله 609. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 03:00 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول : 07:30 صباحا. رقم الرحله 506. Advertisements خط الرحله : عدن- جده. الاقلاع :08:30 صباحا. الوصول: 10:30 صباحا. رقم الرحله 507. خط الرحله : جده- عدن. الاقلاع : 12:00 ظهرا. (توقيت جده). الوصول : 14:00 ظهرا. رقم الرحله 608. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع :15:00 عصرا. الوصول: 17:30 مساء. رقم الرحله 648. خط الرحله : عدن- عمان. الاقلاع :07:30 صباحا. الوصول: 10:00 صباحا. رقم الرحله 649. خط الرحله : عمان- عدن. الاقلاع :11:00 ظهرا. (توقيت عمان). الوصول: 15:30 عصرا.

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