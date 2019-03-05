باعوضة يؤكد استعداد انتقالي شبوة دعم جهود جمعية تنمية المرأة

زار نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة، عيدروس باعوضة، اليوم الثلاثاء، مقر جمعية تنمية المرأة بالمحافظة.

وطاف باعوضة ومرافقيه باقسام الجمعية، واستمع من الأستاذة فاطمة فرج حيدرة رئيسة الجمعية، إلى شرح مفصل عن الأعمال التي تقوم بها الجمعية، مشيدًا بدور الجمعية في العمل على تنمية المرأة في المحافظة بشكل عام وفي الاهتمام بالأسر ذات الدخل المحدود من خلال دورات التدريب والتأهيل في الأعمال الحرفية التي تنفذها، والتي تساعد في تسيير احتياجات العديد من الأسر.

وأبدى باعوضة استعداد قيادة المجلس الانتقالي بالمحافظة، دعم جهود الجمعية بما يمكنها من القيام بدورها في تفعيل دور القطاع النسائي بالمحافظة.

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من جانبها قدمت رئيسة جمعية تنمية المرأة فاطمة فرج حيدرة، شكرها لقيادة انتقالي شبوة على الزيارة، ورحبت بالعمل والتنسيق مع إدارة المرأة والطفل في القيادة المحلية للمجلس الانتقالي.

وعلى صعيد متصل، عقدت الإدارة الثقافية في القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة، اللقاء التشاوري الثاني لمدراء الإدارات الثقافية في المديريات، اليوم الثلاثاء، في مقر القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في مدنية عتق، وذلك تحت شعار "معًا من أجل استعادة ريادة ثقافة الجنوب".

وافتتح اللقاء، نائب رئيس القيادة المحلية في المحافظة، عيدروس باعوضة، بكلمة رحب خلالها بمدراء الإدارات الثقافية في المديريات، على حضورهم اللقاء، ومتطرقًا للدور الذي لعبه الجانب الثقافي منذ انطلاق الثورة الجنوبية.