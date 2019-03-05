وكيل وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت يشيد بمستوى الإنجازات

قال وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بمحافظة حضرموت جمال سالم عبدون، إن القطاع التربوي والتعليمي ولله الحمد خطى خطوات ثابتة ونوعية في الاستقرار وتوفير كافة عناصر مقومات نجاح العملية التربوية والتعليمية خاصة في هذا العام الدراسي 2019 والذي يشارف على الختام .

مؤكدا أن ما تحقق كان من ثمار الرعاية الكاملة والدعم اللامحدود من قبل راعي التعليم الاول بحضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية والتخطيط التنفيذي والاشرافي من قبل قيادة مكتب الوزارة بالمحافظة للتدخلات النوعية واتساع رقعة التعليم من المدن الكبرى الى مناطق وقرى مديريات المحافظة كافة.

جاء ذلك لدى تراس الوكيل عبدون صباح اليوم، بقاعة الاجتماعات بديوان مكتب المحافظة اعمال الدورة الاولى للمجلس الفني لمكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة للعام الحالي 2019.

وأشاد عبدون في كلمته باعمال الدورة، مؤكدا انه يجب على الجميع من قيادات وكوادر ومنتسبي الحقل التربوي والتعليمي مضاعفة الجهود في المتابعة والاشراف والتقييم والتشخيص للواقع العملي بالمدارس والمجمعات والرياض لتواكب هذه التغيرات النوعية من التدخلات تسهم في الارتقاء بجودة التعليم .

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وقال نحن على اعتاب نهاية عام دراسي متميز شهد تحقيق الكثير من المكاسب والانجازات والاصلاحات التربوية والتعليمية وتنفيذ الخطط والمهام الموكلة من قبل شعب ودوائر مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة , نتطلع بان يحصد ابنائنا وبناتنا مراكز متقدمة على مستوى المحافظة والجمهورية .

عقب ذلك استعرض المجلس الفني الخطة العام لدورات المجلس القادمة لهذا العام وما سيتم مناقشته من تقارير مفصلة لنشاط الشعب والدوائر الخاصة بمكتب الوزارة بالمحافظة .

كما قدمت في اعمال الدورة تقارير عن نشاط ادارة التربية والتعليم بمديرية مدينة المكلا وعن اختتام معرض الوسائل التعليمية السادس عشر والأنشطة اللاصفية للفصل الدراسي الثاني ونزولات فرق التوجيه بالمحافظة الى مديريات دعن ويبعث والضليعة وتقرير تحليلي عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الاول لصفوف النقل وعن نشاط مركز النور للمكفوفين وتدريب المعاقين بالمكلا والتقويمي عن المعلمين الثابتين والمتعاقدين للفصل الاول من العام الحالي.