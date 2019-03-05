نائب الرئيس يلفت الانتباه للتجاهل الدولي حول تعنت الميليشيات في الحديدة

بحث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن على محسن صالح، اليوم الثلاثاء، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، المستجدات على الساحة الوطنية وجهود إحلال السلام، بحضور وزير الخارجية، خالد اليماني.

وأشاد نائب الرئيس بالجهود الأممية المبذولة لتحقيق السلام الدائم، بما يؤدي إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية، مشيراً إلى العرقلة والتعطيل المستمر من قبل ميليشيا لاحوثي الإنقلابية، ومماطلتها في الإنسحاب وسط صمت دولي حسبما أفادت وكالة سبأ الرسمية.

وجدد نائب الرئيس، التأكيد على موقف الشرعية الثابت تجاه ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الحديدة، وانسحاب الحوثيين من الموانئ والمدينة، وتسلُّم السلطات المحلية والأمنية لمهامها وفقا للقانون اليمني، باعتبار هذه الخطوة وغيرها من خطوات تفاهمات السويد بوابة رئيسية لخوض أية مشاورات جديدة.

ولفت نائب الرئيس، إلى الوضع الإنساني ومساعي الشرعية والتحالف للتخفيف من حدة معاناة شعب اليمن، واستعداد قوات الجيش الوطني فتح ممرات آمنة لنقل المواد الغذائية من مطاحن البحر الأحمر إلى المستحقين، علاوة على الجهود الحكومية المبذولة في تسهيل مهام المنظمات الدولية العاملة بهذا المجال.

وأشار نائب الرئيس، إلى رفض الحوثيين للانسحاب من الموانئ بحسب خطة إعادة الانتشار المتفق عليها بالحديدة، والتي كان يفترض أن تتم في الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ من الشهر الماضي، مطالبًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضغط على الحوثيين لتنفيذ الاتفاقات والقرارات الأممية والجنوح للسلام وبما يحقق إنهاء معاناة اليمنيين.

Advertisements

ونوه إلى ما قدمته الشرعية من تنازلات كبيرة حرصًا على إنجاح الاتفاق.

وتطرق نائب الرئيس، إلى جرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية المستمرة بشكل يومي بحق أبناء الشعب اليمني، ومن ضمنها حصار الميليشيات المطبق واعتداءاتها الهمجية على المواطنين، في مديرية كشر بمحافظة حجة، وحرمانهم من البقاء وقصفهم للمنازل والمواطنين العزل بالدبابات والصواريخ الباليستية.

وعبر المبعوث الأممي، عن سروره بهذا اللقاء الذي يبحث الفرص المتاحة للتقدم باتجاه تنفيذ تفاهمات السويد، مؤكدًا بأنه على الجميع الحرص لتنفيذ اتفاق استوكهولم وأننا أمام فرصة أخيرة لتنفيذ الاتفاق من أجل إنهاء معاناة اليمنيين.

كما عبر المبعوث الأممي عن تقديره للمرونة التي أبدتها الشرعية، مطالبًا بمزيد من التعاون من قبل الجميع.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ونائب المبعوث الأممي معين شريم.