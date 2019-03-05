الإدارة الثقافية بانتقالي شبوة تعقد اللقاء التشاوري الثاني لمدراء الإدارات الثقافية

عقدت الإدارة الثقافية في القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة، اللقاء التشاوري الثاني لمدراء الإدارات الثقافية في المديريات، اليوم الثلاثاء، في مقر القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في مدنية عتق، وذلك تحت شعار "معاً من اجل استعادة ريادة ثقافة الجنوب".

وافتتح اللقاء، نائب رئيس القيادة المحلية في المحافظة، الأستاذ عيدروس باعوضة، بكلمة رحب خلالها بمدراء الإدارات الثقافية في المديريات، على حضورهم اللقاء، ومتطرقاً للدور الذي لعبه الجانب الثقافي منذ انطلاق الثورة الجنوبية حتى يومنا هذا.

وأضاف باعوضة موضحاً "أن الجانب الثقافي لا يقتصر على الجانب الفني فقط"، مؤكداً على أن الجنوب اليوم بحاجة الى تنوير في التثقيف السياسي والديني من خلال المحاضرات وورش العمل، والذي سوف تقوم به الإدارة الثقافية في القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في المحافظة خلال الفترة القادمة، بهدف ترسيخ مبادئ الروح الوطنية والتسامح، وذلك بالتنسيق مع إدارات الشباب والطلاب، الفكر والإرشاد السياسية".

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من جانبة شدد رئيس الدائرة الثقافية في القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بشبوة، الأستاذ سالم المرزقي، خلال ترأسه اللقاء، على أهمية دور الإدارات الثقافية بالمديريات في تفعيل العمل الثقافي ورفع مستوى الوعي بين أوساط المجتمع.منوهاً إلى أن تغييب الجانب الثقافي في الفترة الماضية، كان له أثراً سلبياً في خلق بيئة خصبة لبروز الكثير من المشاكل التي لا حصر لها والذي يتطلب اليوم جهوداً كبيرة لتجاوزها.

وخلال اللقاء استمع المرزقي إلى التقارير والمقترحات التي تم طرحها من قبل المشاركين عن عملهم خلال الفترة الماضية.

وفي الختام شكر المرزقي الحاضرين على مشاركتهم وتحملهم عنا السفر، رغم بعد المسافة، مؤكداً أن ذلك يدل على حرصهم وتفانيهم في عمل