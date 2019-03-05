مقاتلات التحالف تدمر آليات للمليشيا في عمران كانت تستعد لمهاجمة لحجور

جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية اليوم الثلاثاء مستهدفة آليات وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة عمران شمال البلاد.

وقالت مصادر "الخليج 365" ان 3 غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات وآليات لمليشيا الحوثي في معسكر المفخاذ بمديرية قفلة غفر بمحافظة عمران.

وأوضحت المصادر إن الغارات استهدفت تجمعات وآليات تابعة للمليشيا كانت في طريقها للهجوم على قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة.

وأكدت المصادر إن الغارات أوقعت قتلى وجرحى في صفوف عناصر المليشيا الانقلابية كما أسفرت عن تدمير آليات عسكرية.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية بشكل مكثف على مواقع المليشيا الانقلابية بالتزامن مع تقدم مستمر لقوات الجيش على الأرض في مختلف جبهات القتال .