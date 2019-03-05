السفير الأصبحي يناقش استكمال البرنامج التدريبي لتأهيل الجالية اليمنية في المغرب

التقى سفير اليمن لدى المغرب، عزالدين الأصبحي، اليوم الثلاثاء، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، وناقشا استكمال البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل أبناء الجالية اليمنية في المغرب .
وأتفق الجانبان خلال اللقاء، على استكمال باقي المجموعات، والبدء بالعمل المشترك من أجل تخصيص دورات بمجال العدالة الانتقالية لما لها من أهمية لليمنيين في الوقت الراهن.
وفي اللقاء، أكدت بوعياش دعمها برامج التعاون والتأهيل للجالية اليمنية في المغرب والإسهام بالمشروعات القادمة التي من شأنها تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان.
حضر اللقاء المسؤول الإعلامي في السفارة، إيمان الحيدري .
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