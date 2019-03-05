شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : يحدث الان بتعز...مسلحين يحاصرون صالة "حواء" للافراح يريدون اقتحام الصالة وقتل العريس ..رعب وهلع ينتاب النساء والاطفال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال سكان محليون بمدينة تعز ان عصابة مسلحة مدعمة باطقم عسكرية تحاصر صالة "حواء" بمنطقة وادي القاضي تريد اقتحام الصالة وقتل العريس واشار السكان الى ان المسلحين راقبو وصول العريس وبمجرد ان دخل الصالة فرض حصار مطبق عليها وان اصوات النساء والاطفال تسمع بصورة كبيرة طلبا للنجدتهم

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