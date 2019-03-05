شكرا لقرائتكم خبر عن الحـوثي يتنفس الصعداء بعد فرملة الحسم بالحديدة ويعلن رسميا انقلابه على اتفاق استوكهولم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت جماعة الحوثي انقلابها على اتفاق استوكهولم، وقالت إنها لن تنسحب من مدينة الحديدة غربي البلاد، ولن تسلم الموانئ والمدينة لأي جهة، بِمَا فيها الأمم المتحدة.

وهاجمت المبعوث الدولي واتهمته بالعمل لصالح الحكومة البريطانية، في وقت هاجم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الميليشيا واتهمها بؤد مساعي المجتمع الدولي الهادفة لإنهاء النزاع اليمني، مؤكداً أن موقف الحكومة واضح منذ بدء الأزمة، في تغليب الحوار والسعي لإرساء السلام العادل والشامل، كاشفاً عن أن الميليشيا تقوم بتغذية 50 ألف طفل بأفكار إرهابية متطرفة. وقدم الوفد الحكومي اليمني بمقترح يتضمن 8 نقاط لتطبيق اتفاق ستوكهولم، بعد أكثر من 82 يوما على توقيعه.

ويأتي هذا الطرح في الوقت الذي واصلت فيه ميليشيا الحوثي رفض تطبيق الاتفاق بشأن مدينة الحديدة اليمنية. وناقش اجتماع لكبير المراقبين الدوليين ولجنة إعادة الانتشار في الحديدة المقترح الحكومي اليمني، وذلك لمواجهة شروط ميليشيا الحوثي الجديدة، ودفعها لتطبيق اتفاق ستوكهولم.