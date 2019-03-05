شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق علي محسن .. ينفجر في وجه المبعوث الدولي .. والأخير يطالب الشرعية بالمزيد من التنازلات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صارح اليوم نائب رئيس الجمهورية الفريق / علي محسن صالح المبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث بالكم الهائل من التنازلات الكبيرة التي قدمتها الشرعية حرصاً على إنجاح اتفاق السويد.

جاء هذا بعد مطالبة المبعوث الدولي للشرعية بالمزيد من التنازلات, وشاكرا لهم على ما أسماه المرونه التي ابدتها الشرعية .

كما وجه الفريق / علي محسن صالح انتقادا لاذعا للمبعوث الدولي بسبب صمت الأمم المتحدة وتجاهلها لكل عمليات التمرد والتعنت الحوثي , وعدم اتخاذ أي موقف دولي تجاه هذا التعنت.

وأضاف نائب رئيس الجمهورية إن مليشيا الحوثي تعرقل تنفيذ اتفاق السويد وترفض الانسحاب من الموانئ بحسب خطة إعادة الانتشار المتفق عليها في فريق إعادة الانتشار بالحديدة والتي كان يفترض أن تتم في الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ من الشهر الماضي، مطالباً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضغط على الحوثيين لتنفيذ الاتفاقات والقرارات الأممية والجنوح للسلام وبما يحقق إنهاء معاناة اليمنيين.

كما طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي لفك الحصار عن حجور وإيقاف جرائمها ضد اليمنيين في مختلف المناطق اليمنية.

جاء ذلك خلال لقائه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية وجهود إحلال السلام في اليمن.

وعبر نائب الرئيس اليوم الثلاثاء في اللقاء الذي حضره وزير الخارجية خالد اليماني عن تقديره للجهود الأممية المبذولة في تحقيق السلام الدائم بما يؤدي إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية.

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ونوه نائب رئيس الجمهورية إلى توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بالتعامل بإيجابية مع الجهود الأممية الرامية لتنفيذ التفاهمات الخاصة بشأن الحديدة، مشيراً إلى العرقلة والتعطيل المستمر من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية ومماطلتها في الانسحاب وسط صمت وعدم اتخاذ أي موقف دولي تجاه هذا التعنت.

وجدد التأكيد على موقف الشرعية الثابت تجاه ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الحديدة وانسحاب الحوثيين من الموانئ والمدينة وتسلُّم السلطات المحلية والأمنية المحلية لمهامها وفقا للقانون اليمني باعتبار هذه الخطوة وغيرها من خطوات تفاهمات السويد بوابة رئيسية لخوض أية مشاورات جديدة.

ولفت نائب الرئيس إلى الوضع الإنساني ومساعي الشرعية والتحالف للتخفيف من حدة معاناة شعبنا اليمن واستعداد قوات الجيش الوطني فتح ممرات آمنة لنقل المواد الغذائية من مطاحن البحر الأحمر إلى المستحقين علاوة على الجهود الحكومية المبذولة في تسهيل مهام المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.

وأشار نائب الرئيس، في اللقاء، إلى رفض الحوثيين

وتطرق نائب الرئيس إلى جرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية المستمرة بشكل يومي بحق أبناء الشعب اليمني ومن ضمنها حصار الميليشيات المطبق واعتداءاتها الهمجية على المواطنين في مديرية كشر بمحافظة حجة وحرمانهم من أسباب البقاء وقصفهم للمنازل والمواطنين العزل بالدبابات والصواريخ الباليستية، مطالباً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي لفك الحصار عن حجور وإيقاف جرائمها ضد اليمنيين في مختلف المناطق اليمنية.

من جانبه عبر المبعوث الأممي عن سروره بهذا اللقاء الذي يبحث الفرص المتاحة للتقدم باتجاه تنفيذ تفاهمات السويد، مؤكداً بأنه على الجميع الحرص لتنفيذ اتفاق استوكهولم وأننا أمام فرصة أخيرة لتنفيذ الاتفاق من أجل إنهاء معاناة اليمنيين.

كما عبر المبعوث الأممي عن تقديره للمرونة التي أبدتها الشرعية، مطالباً بمزيد من التعاون من قبل الجميع.