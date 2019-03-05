شاب يمني يشعل مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والسفير السعودي ال جابر يصفه بهذه الكلمات (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - أثارت عمل اقدم به شاب يمني يعمل في المملكة العربية السعودية الشقيقة اعجابا وانتشارا واسع في منصة شبكة التواصل الاجتماعي المصغر"تويتر " عندما قام بإتمان رجل سعودي في إحدى محطات تعبئة البنزين.
حيث قال يحيى التميمي عن شخص: يقول عبيت بنزين ولم يكن معي نقود فطلبت من العامل اليماني أن أذهب لأحضر نقود من أقرب صرافة (?? كم) فائتمن لي، فعدت وحاسبته ??? ? وأعطيته ??? ? مكافأة لأنه ائتمنني فبدأ اليماني يبكي وأجهش بالبكاء، استمعوا لبقية القصة وماذا قدمت والدة الشخص لوالدة اليماني.
فيما علق الشيخ محمد آل جابر سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى اليمن في منشور على حائطه بتويتر تابعها محرر هناعدن بالقول بين مروءة وبر اليمني بأمه، ووفاء وأمانة شقيقه السعودي ، وثقتهما بالله وبكرمه عز وجل مثال للأصالة العربية والعلاقة العميقة والمتينة والترابط الأخوي والعادات والتقاليد المشتركة بين المملكة واليمن.
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