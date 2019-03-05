شكرا لقرائتكم خبر عن أسير حوثي يجهش بالبكاء بين أقدام أبطال حجور ويتوسلهم بإعادته إلى أمه.. فكان هذا ردهم الذي أبكى جميع اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الشيخ علي صالح عباد الحجوري، عن توسلات وبكاء أحد أسر مليشيات الحوثي الإنقلابية، بين أقدام أبطال حجور .

وقال "الحجوري" أن ذلك الأسير الذي يبلغ من العمر 18 عاما أجهش بالبكاء وصاح " أنا في وجوهكم يا شيوخ حجور وأنا والله لا أكن لكم أي عداوة انما اجبرت على القتال رغما عني ..ايش في بيني بينكم ..ولا شيء ..ارجوكم ستفرح امي ان اطلقتم سراحي ولن انسى لكم هذا الجميل".

وأضاف الشيخ الحجوري بأنه بعد توسلات وبكاء الأسير الحوثي طمأنه أبناء حجور ووعدوه بإعادته إلى أمه وأهله سالما.

وفي سياق متصل قال مصدر قبلي في تصريح صحفي رصده " المنارة نت " الليلة ، إن مليشيا الحوثي حشدت في وقت سابق من شهر فبراير الماضي، أكثر من ستين مقاتلاً من أبناء مديرية أسلم بمحافظة حجة، واقتادتهم باتجاه المشبه وجبال بني شهر في مديرية كشر ، ليقاتلوا أبناء حجور ضمن صفوف المليشيات إلا أن جميعهم رفضوا المشاركة في العدوان على قبائل حجور. مضيفاًً بأن قيادة مليشيا الحوثي أصدرت بلاغاً لنقاطها المسلحة في محافظة حجة، بعدم السماح بمغادرة أحد من أولئك المقاتلين الذين رفضوا المشاركة في العدوان على حجور ، قبل أن يسلم سلاحه للمليشيات ويتعهد بعدم الإنضمام للقتال في صفوف قوات الجيش الوطني.



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