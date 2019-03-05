شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل: بعد إعلان عاصمته .. المجلس الانتقالي الجنوبي يبدأ بـ أول خطوات التمرد المسلح من هذه المحافظة .. شـاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء عن عقد ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعا مع شخصيات جنوبية وقيادات تابعة له في محافظة حضرموت جنوب شرقي البلاد. وذكرت المصادر" أنه وجه لهم ببدء التحرك المسلح والسيطرة على مؤسسات الدولة في مدن ومناطق حضرموت". ￼ وأضافت المصادر" أنه تم التوجيه إلى تشكيل لجان مسلحة باسم دولة الجنوب حسب تسميتهم في الاجتماع". وأوضحت المصادر" أنه أقر بدء تصعيده في حضرموت والانتقال الى شبوة للسيطرة على بلحاف". ويسعى ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانطلاق من حضرموت، بعد إعلانه لها عاصمته



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