شكرا لقرائتكم خبر عن اقوى من حجور انتفاضة جديدة للقبائل تباغت الحوثي وتسيطر على مناطق استراتيجية "تفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اد أبناء #القبائل المسنودين بالقوات الحكومية، يوم الاثنين 4 مارس 2019، السيطرة على مواقع #استراتيجية في مديرية #الحشا غربي محافظة #الضالع ، من قبضة #المليشيات الإرهابية المدعومة إيرانياً. وقال مصدر محلي، "إن أبناء القبائل المسنودين بالقوات الحكومية شنوا هجوما مباغتاً على مواقع المليشيات الحوثية، وتمكنوا من استعادة السيطرة على "سوق الطاحون" و"كافة التلال" المطلة على "قاع الأحذوف" وصولاً إلى سوق "المشهد" ومناطق شاسعة بمديرية الحشا".

وأكد المصدر أن أبناء القبائل والقوات الحكومية المساندة أسرت ستة من مسلحي المليشيات الحوثية أثناء المعارك أحد قيادي ميداني، فيما تكبدت المليشيات عديد قتلى وجرحى من مسلحيها. مضيفاً أنه تم استعادة كميات كبيرة من الأسلحة كانت تخزنها المليشيات الحوثية في "مدرسة الطاحون". ولفت إلى أن المعارك لا تزال مستمرة وعنيفة، وتشارك فيها المقاومة الشعبية والكتيبة السابعة باللواء 83 مدفعية واللواء الرابع احتياط، ضد مليشيا الحوثي التي دفعت بتعزيزات كبيرة لاجتياح الحشا البوابة الغربية لمحافظة الضالع. تجدر الإشارة إلى أن المليشيات الحوثية تفرض حصاراً خانقاً على المدنيين في عد مناطق بمديرية الحشا، وزرعت حولها العديد من الألغام إصراراً منها على قتل وإصابة أكبر عدد من المدنيين.

